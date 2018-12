utenriks

Etter rentehoppet på 0,25 prosentpoeng vil styringsrenta no liggje i intervallet 2,25 til 2,5 prosent. Nivået er det høgaste sidan 2008.

Dei nye prognosane til banken tyder likevel på at det berre blir to nye rentehevingar neste år. Tidlegare har banken anslått at det ville bli tre.

Store børsfall den siste tida har ført til spekulasjonar om at sentralbanken kunne droppe det varsla rentehoppet på onsdag. Då avgjerda vart kjent, falle aksjekursane på dei amerikanske børsane.

(©NPK)