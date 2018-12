USA gir store summar i bistand til Mellom-Amerika

utenriks

Hjelpepakkane vart presenterte i ei felles fråsegn frå USA og Mexico tysdag. USA vil gi 5,8 milliardar dollar til Honduras, Guatemala og El Salvador, og 4,8 milliardar dollar til utvikling i den sørlege delen av Mexico.

Pengane skal bidra til økonomisk utvikling og styrking av offentlege styresmakter. Håpet er at dette skal få fleire mellomamerikanarar til å bli verande i sine eigne land i staden for å prøve å komme seg til USA.

– Eg har ein draum som eg ønsker skal bli røyndom. Og det er at ingen vil ønske å dra for å jobbe i USA igjen, sa Mexicos nye president Andres Manuel Lopez Obrador før hjelpepakka vart offentleggjord.

Presidenten seier at midlane er gode nyheiter, men at det er særlege gode nyheiter for Mexico. Summen som blir sendt til den sørlege delen av Mexico er ei dobling av midlane som tidlegare har vore gitt til området.

Det er ikkje kjent om Mexico vil gi noko tilbake til USA. Onsdag vil mexicanske styresmakter komme med ei kunngjering om asylpolitikken i landet. USA har tidlegare spurt om migrantane kan vere i Mexico mens dei ventar på at asylsøknadene deira blir behandla.

(©NPK)