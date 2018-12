Trump-utval foreslår fleire våpen for å gjere skular tryggare

utenriks

Utvalet, som er utnemnt av president Donald Trump, blir leidd av utdanningsminister Betsy DeVos og vart nedsett etter skulemassakren i Parkland i Florida i februar. Ein tenåring, som var tidlegare elev ved skulen, drap 17 personar.

I ein 180 sider lang rapport avviser Den føderale kommisjonen for skulesikkerheit forslaget om å heve aldersgrensa for kjøp av våpen. Det blir grunngjeve med at dei fleste som står bak skuleskytingar får tak i våpen frå familiemedlemmer eller venner.

«Respondere på vald»

I staden blir det foreslått at tilsette ved skulen kan vere væpna, til og med lærarar, «for på den måten å effektivt og med ein gong kunne respondere på vald».

Dette vil vere spesielt gunstig i distrikt der skulane ligg slik til at det kan ta tid før politiet kjem fram, heiter det i rapporten. Det blir vidare anbefalt å sjå på moglegheita for å tilsetje tidlegare tilsette i politiet eller militærveteranar til å bidra.

Vil fjerne Obama-oppmoding

Rapporten har også forslag om å fjerne retningslinjer innført av Trumps forgjengar Barack Obama. Mellom anna vil dei ha vekk Obamas 2014-oppmoding om å finne alternativ til strenge disiplinærtiltak som utvising og attsitjing. Den nye kommisjonen meiner dette har hatt ein svært negativ effekt på skuledisiplin og sikkerheit.

Borgarrettsorganisasjonen American Civil Liberties Union fordømmer forslaget.

Fleire enn 219.000 elevar i USA har vore ramma av skuleskytingar sidan massakren på Columbine High School i april 1999, ifølgje Washington Post.

(©NPK)