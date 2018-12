utenriks

61 år gamle Badeh var på veg tilbake til Abuja etter eit besøk på farmen sin, då han vart stansa på hovudvegen og drepen av væpna menn, opplyser ein talsmann for det nigerianske forsvaret.

Badeh var forsvarssjef under tidlegare president Goodluck Jonathan fram til 2015. Han var no under etterforsking, mistenkt for korrupsjon.

(©NPK)