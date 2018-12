Kraftig reduksjon i EUs torskekvotar i Nordsjøen og Skagerrak

utenriks

Ifølgje ei pressemelding frå det danske utanriksdepartementet er fiskeriministeren deira, Eva Kjer Hansen, tilfreds med resultatet, sjølv om det inneber at danske fiskarar må akseptere at torskekvoten i Nordsjøen er sett ned med 35 prosent, mens reduksjonen i Skagerrak er på heile 47 prosent – nesten halvert kvote. Dette skal vere heilt nødvendig for å sikre berekraftig utvikling.

– Ei rekkje av kvotane som er viktige for dansk fiske, kjem til å auke i 2019. Samtidig har vi redusert andre kvotar for at sikre berekraftig utnytting av fleire bestandar, seier fiskeriministeren.

Blant artane som det skal fiskast meir av er lysing (òg kalla hake). Der er kvoten auka med 37 prosent.

Ål, som er ei trua art i Europa, var òg del av forhandlingane natt til onsdag. Her vart ministrane einige om at kravet om å avstå frå fiske i tre månader no også skal omfatte Middelhavet. Kjer Hansen kallar det eit skritt i rett renting, men saknar tiltak for også å verne ferskvassål.

