Kjelder: USA planlegg umiddelbar tilbaketrekking frå Syria

Pentagon har førebels ikkje kommentert saka, men president Donald Trump skreiv dette på Twitter mens nyheita spreidde seg onsdag:

– Vi har nedkjempa ISIS i Syria, einaste grunn til å vere der under Trumps presidentskap.

Avgjerda omfattar heile USAs styrke på 2.000 personar og inneber at USAs bakkeoperasjon mot IS blir avslutta, opplyser Washington Posts kjelde.

Ei forsvarskjelde seier til CNN at USA planlegg ei «fullstendig og hurtig» tilbaketrekking av soldatar. The Wall Street Journal skriv at dei skal trekkast ut av det nordaustlege Syria.

