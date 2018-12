utenriks

– Den italienske regjeringa har komme langt. For berre få veker sidan var retorikken konfronterande, seier EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

Semja betyr at EU slepp å gå vidare med den formelle straffeprosedyren mot Italia for brot på EUs budsjettreglar for land i eurosona, forklarar han.

– Men det føreset at Italia gjennomfører alle tiltak vi har vorte einige om, seier han.

(©NPK)