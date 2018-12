Dei to drepne kvinnene vart funne av turistar

utenriks

Ifølgje ei kjelde i landsbyen Imlil skal ingen av eigedelane til dei to turistane ha blitt stolne frå teltet, skriv Morocco World News.

Det var forbipasserande turistar som fann norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) drepne i teltet.

Ei kjelde fortel at ein lokal guide møtte turistane, som gråtkvalte fortalde han kva dei hadde sett. Guiden kontakta deretter lokalt politi.

Marokkanske styresmakter har opplyst at dei to vart funne med kuttskadar i halsen påført med ein skarp gjenstand. Lokale kjelder har sagt at kvinnene hadde knivskadar.

Tre arresterte

Tysdag vart tre marokkanske menn arresterte av politiet, mistenkte for drapa.

Alle dei tre mennene vart arresterte i Marrakech, som ligg rundt 70 kilometer nord for staden i Atlasfjella der dei to vart funne drepne. Ifølgje marokkanske medium er alle dei tre mennene heimehøyrande i Marrakech.

Dei tre mennene skal ha vorte observerte på overvakingskamera i lokale butikkar i landsbyen, ifølgje MWN. Ein av dei mistenkte mennene skal også ha gløymt igjen eit ID-kort i nærleiken av leirplassen ved teltet.

Ifølgje fleire medium skal dei mistenkte mennene ha campa like ved staden der dei to kvinnene hadde slått leir i det populære turområdet ved Nord-Afrikas høgaste fjell, Toubkal. Mennene forlét området i 3-tida natta før kvinnene vart funne, ifølgje augevitne.

To nettar på same stad

Dei to kvinnene kom til Marokko søndag 9. desember og hadde planlagt å reise rundt i landet i éin månad, skriv VG.

Etter eit par dagar på eit billeg hotell i storbyen Marrakech, sette dei kursen sørover. Dei to kom landsbyen Imlil onsdag 12. desember, ifølgje ei kjelde Morocco World News har snakka med.

Ifølgje kjelda skal dei to kvinnene søndag ha returnert til den same staden der dei heldt til den første natta, og dei skal ha hatt planar om å reise vidare neste dag.

Trygt land og område

Marokko blir sett på som eit trygt land å reise i. Det er lågt kriminalitetsnivå og terrortrusselen er avgrensa, ifølgje ei oversikt frå selskapet International SOS.

International SOS reknar risikonivået i Marokko for å vere det same som for dei fleste europeiske land, USA og Canada.

– Alle her er veldig overraska og ganske sett ut av det som er skjedd, seier nordmannen Thor Arne Hauer til NTB. Han bur i Marokko og har arrangert turar for turistar i området der dei to kvinnene vart funne.

