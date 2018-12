utenriks

Stiftinga er skylda for å ha opptredd ulovleg over tid, og styresmaktene gjekk til søksmål for å få ho oppløyst.

Trump Foundation skal no avviklast, og dei attverande midlane blir fordelte på andre velgjerande institusjonar, opplyser påtalemakta.

– Dette er ein viktig siger for rettssikkerheita og gjer det klart at reglane gjeld for alle, heiter det i fråsegna på tysdag.

(©NPK)