New Zealand held folkerøysting om cannabis

utenriks

Avstemminga skal skje samtidig som neste val blir arrangert, opplyser justisministeren i landet Andrew Little.

Folkerøystinga er ein del av ein koalisjonsavtale mellom miljøpartiet Greens og Labour.

Ifølgje talsperson Chloe Swarbrick i Greens er ulovleg bruk av marihuana utbreidd over heile landet.

– Det er ingen kvalitetskontroll, noko som kan forverre helserisikoen, og stoffet blir selt av gjengar, som bidreg til vald og kriminalitet i lokalmiljøa våre, seier ho.

Førre veke vedtok New Zealand eit lovforslag om å legalisere bruken av marihuana til medisinsk bruk.

Blir det fleirtalet i folkerøystinga, blir New Zealand det fjerde landet i verda som legaliserer cannabis for folk flest. Frå før har Canada, Sør-Afrika og Uruguay legalisert marihuana, i tillegg er det lovleg i enkelte delstatar i USA. Førstnemnde er den største marknadsplassen i verda for marihuana og gjekk tomme for cannabis to veker etter legaliseringa.

(©NPK)