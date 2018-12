Dansk UD åtvarar mot å gå tur utan guide i Marokkos fjellområde

utenriks

I det nye reiserådet blir danske turistar åtvara mot turgåing på eiga hand i fjellområda i landet.

– Du bør berre nytte anerkjente turselskap og guidar med lokalkjennskap og vurdere moglegheita for å gå i ei større gruppe, heiter det i den oppdaterte rettleiinga.

– Når du reiser til Marokko bør du alltid vere oppmerksam på den personlege sikkerheita di på grunn av risikoen for kriminalitet og terror, heiter det vidare.

Utanriksdepartementet åtvarar om risiko for tjuveri og ran, særleg i store byar og på stader med mange turistar.

– Og så bør ein ikkje opphalde seg på aude stader, særleg ikkje når det er mørkt, skriv dansk UD.

Det norske Utanriksdepartementet har førebels ikkje endra sine reiseråd til nordmenn som planlegg å reise til Marokko. På nettsidene sine blir Marokko skildra som eit land der dei fleste reiser er problemfrie, men at «forholdsreglar må takast». Det blir vist til at terrorberedskapen er generelt høg grunna uro i andre delar av regionen og at beredskapen vart heva ytterlegare etter terrorangrepet i Tunis i 2015.

– Vi har ikkje nokon reiseråd i samband med turar til Marokko. Vi vurderer situasjonen i landet som relativt stabil, seier kommunikasjonsrådgivar Guri Solberg i UD til TV 2.

