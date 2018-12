Norsk seriesvindlar tilstår fleire lovbrot i Danmark

utenriks

Kvinna har sidan 1992 vorte dømt for til saman 112 straffbare forhold, og har ifølgje VG operert under over 20 ulike dekknamn. Måndag måtte den norske storsvindlaren igjen i retten, denne gongen i Danmark, i ei sak som er venta å vare i tre dagar.

I alt er ho tiltalt for 22 nye tilfelle av grovt bedrageri, og dessutan to tilfelle av tjuveri, i perioden 2014 til 2018. Då rettssaka byrja måndag formiddag sa forsvararen Ulla Wulff Hansen at klienten hennar erkjenner ti av bedrageritilfella, skriv VG.

Forsvararen understreka likevel at 61-åringen ikkje erkjente at det dreidde seg om «bedrageri av særleg grov karakter», og presiserte at ho meiner alle tilhøva til saman berre dreier seg om cirka 40.000 danske kroner.

Dei siste åra har kvinna gått under namnet Marie Madeleine Steen. Ho har òg gått under namnet Maria Hansen. I Sverige har kvinna fått kallenamnet «Nordens største bedragerske», medan i Danmark har 61-åringen vore hovudperson i podkasten «Kvinden med den tunge kuffert» i Politiken.

Sist ho vart domfelt for bedrageri var i Oslo tingrett i fjor. Då fastslo retten at metoden til kvinna er å spele på kjenslene til folk for mellom anna å få dei til å låne seg pengar, ofte audmjuke beløp, og til å lure seg til hotellovernattingar. Ho tilstod, fekk strafferabatt og vart dømt til eitt år og åtte månader fengsel, der eit år vart gjort på vilkår.

