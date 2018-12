utenriks

– Eg kan i dag stadfeste at vi har som intensjon å ta opp att debatten om avstemminga i veka som startar 7. januar, og så halde avstemminga veka etter, sa May i Underhuset mandag ettermiddag.

Avstemminga skulle eigentleg ha funne stad i førre veke, men vart utsett i ellevte time då May innsåg at eit stort fleirtal i Underhuset låg an til å stemme mot brexit-avtalen som ho har forhandla fram med EU.

Den britiske regjeringa har sidan varsla at avstemminga vil bli halden i januar.

(©NPK)