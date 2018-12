Audmjuk opning for børsane i Asia

utenriks

I Tokyo opna Nikkei-indeksen med ein oppgang på 0,18 prosent, mens den breiare Topix-indeksen steig med 0,17. Hang Seng-indeksen i Hongkong gjekk opp 0,32 prosent. I Kina opna Shanghai- indeksen med ein nedgang på 0,25 prosent mens Shenzhen- indeksen sokk med 0,43.

Den asiatiske marknaden følgjer nøye med på det to dagar lange møtet til sentralbanken, som blir omtalt som «den viktigaste hendinga i veka» av sjefstrateg Takashi Hiroki i Monex. Investorar håper møtet kan gi innblikk i renteutviklinga i 2019.

– Fall i amerikanske aksjar førre veke skal ha sørgt for svak økonomisk data i Kina og Europa, men dette er ikkje ein ny faktor, seier Hiroki, som føyer til at stemningai marknaden er sårbar for sjølv dei minste bekymringane, som følgje av usikkerheita som rår.

Sentralbanken er venta å heve rentenivået dei kommande vekene, men renteauken er venta å stabilisere seg i 2019.

Kinesiske styresmakter kunngjorde fredag at både industriproduksjonen og varehandelen mista fart i november. Det blir sett på som nok eit teikn på at handelskrigen mellom USA og Kina og auka renter dempar utviklinga i økonomien.

(©NPK)