– Russland infiltrerte «alle store sosiale medium» under presidentvalet i USA

utenriks

Russland nytta seg av alt frå YouTube, Facebook og Twitter til Tumblr, Instagram, Paypal, Google+, Pinterest og diverse nettbaserte dataspel under påverknadskampanjen før presidentvalet, viser ein rapport etterretningskomiteen i Senatet skal publisere seinare denne veka.

Rapporten er den mest omfattande av sitt slag så langt, og er utarbeidd av datatryggingsfirmaet New Knowledge ved hjelp av informasjon Senatet har innhenta frå Facebook, Google, Twitter, og Googles morselskap Alphabet.

Rapporten er òg den første som viser omfanget av dei russiske påverknadsforsøka utover det selskapa sjølv har offentleggjort.

Instagram

Mens både Facebook og Twitter har erkjent at plattformene deira vart misbrukte under valkampen, har lite hittil vore kjent om dei russiske påverknadsforsøka i andre sosiale medium.

Instagram vart eksempelvis lite diskutert då Facebook-sjef Mark Zuckerberg vitna i Kongressen, men ifølgje rapporten var det her russarane ser ut til å ha hatt størst innverknad. Ifølgje rapporten var det på Instagram 187 millionar såkalla engagements, altså delingar, likarklikk, kommentarar og liknande, mot 77 millionar på Facebook.

Forfattarane av rapporten rettar òg kritikk mot det dei kallar som ein «forseinka og ukoordinert» respons frå teknologiselskapa. Fleire av dei blir skylda for å ha bagatellisert omfanget av problemet.

Pokémon Go

Rapporten viser at russarane hadde mange ukonvensjonelle måtar å prøve å påverke folk på. Mellom anna skal dei ha brukt sosiale medium til å prøve å overtale brukarar av det populære mobilspelet Pokémon Go til å nytte seg av politisk splittande brukarnamn.

Det er det russiske selskapet internett Research Agency (IRA) som blir skylda for å stå bak påverknadskampanjen. Selskapet vart først namngitt i ein tiltale frå spesialetterforskar Robert Mueller, og blir skildra ifølgje BBC som ein «trollfabrikk» med band til russiske styresmakter i amerikanske etterretningsmiljø.

Sjølv om dei fleste amerikanske IT-gigantane har prøvd å rydde opp, finst det ifølgje rapporten framleis aktive brukarkontoar som kan sporast til IRA på meir perifere plattformer.

– Sidan minst nokre av måla til den russiske regjeringa har vorte oppnådde, med liten diplomatisk eller annan motstand, er det sannsynleg at USA framleis vil stå overfor russiske påverknadsforsøk i framtida, heiter det i rapporten.

Fordel for Trump

I ein annan rapport laga av forskarar ved universitetet i Oxford, basert på dels same opplysningar, blir det trekt fram at Russland i all hovudsak prøvde å nå fram til konservative veljarar. Dei vart fôra med polariserande bodskapar om innvandring, rase og våpenrettar.

Det skal òg ha vore forsøk på å undergrave påverknaden til venstreorienterte veljarar gjennom å spreie feilinformasjon om sjølve valprosessen.

– Det som er tydeleg er at alle bodskapane som vart sende, tydeleg skulle fremme Det republikanske partiet, og spesielt Donald Trump, heiter det i Oxford-rapporten.

Begge dei to rapportane skal publiserast av Senatets etterretningskomité, men det er førebels uklart om Senatet offisielt vil stille seg bak innhaldet. Russiske styresmakter har gjentekne gonger nekta for å ha blanda seg inn i det amerikanske presidentvalet.

(©NPK)