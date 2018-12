utenriks

– Det her er eit fenomen som ikkje fanst då eg jobba i den operative tenesta. I dag høyrer eg det endå oftare: At personar aktivt vil bli skotne, og at personar prøver å lure oss til å skyte, seier Mats Karlsson, politisjef i nordvestre Skåne til avisa Sydsvenskan.

Ifølgje politisjefen finst slike hendingar kvar tredje veke. Problemet har vorte så stort i Skåne at det krev store politiressursar. Dei etterlyser no ei gransking av fenomenet, som kallast «suicide by cop».

