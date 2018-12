Saudi-Arabia seier dei vil ha politisk løysing i Jemen

utenriks

Houthi-opprørarane og representantar for Jemens internasjonalt anerkjente eksilregjering, som blir støtta av Saudi-Arabia, avslutta tidlegare i veka ein runde med fredsforhandlingar i Sverige.

Forhandlingane resulterte mellom anna i ein avtale om våpenkvile i den Houthi-kontrollerte hamnebyen Hodeida, der mesteparten av all nødhjelp til Jemen blir teke inn.

Regjeringsvennleg milits har med flystøtte frå Saudi-Arabia og soldatar frå Dei sameina arabiske emirata dei siste månadene prøvd å ta Hodeida, men utan å lykkast. Under samtalane i Sverige gjekk begge partar med på å trekke styrkane sine ut av byen.

Saudi-Arabias kong Salman, og de facto leiar kronprins Mohammed bin Salman seier i ei felles kunngjering at dei støttar avtalen som vart inngått i Sverige. Dei to seier vidare at dei «støttar ei politisk løysing» på den snart fire år lange krigen.

Over 70 prosent av all import til Jemen har tidlegare skjedd via hamna i Hodeida, som har vore livsnerven for millionar av menneske som er avhengige av nødhjelp.

14 millionar menneske i Jemen, nesten halvparten av befolkninga, er ifølgje FN no trua av svolt.

(©NPK)