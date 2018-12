May og Juncker krangla om tåkeprat

utenriks

– Eg hadde ein robust diskusjon med Jean- Claude Juncker, sa den britiske statsministeren då ho møtte pressa etter EUs toppmøte i Brussel fredag.

Tidlegare på dagen hadde TV- kameraa nemleg fanga opp ein ilter samtale mellom henne og EU-sjefen Jean- Claude Juncker inne på sjølve toppmøtet. Til slutt kom Nederlands statsminister Mark Rutte bort til dei, tilsynelatande i eit forsøk på å få brote opp krangelen.

Videoen spreidde seg raskt på nettet og var det første statsministeren fekk spørsmål om då ho møtte pressa seinare på dagen.

Men det er slike samtalar ein kan ha når ein har opparbeidd eit godt tilhøve, meinte May. Ho fortalde vidare at dei to hadde fått oppklart misforståinga.

May meinte nemleg at Juncker hadde kalla henne ein tåkefyrste dagen før. Men så fekk Juncker forklart, som sant var, at det ikkje var May personleg han skulda for å vere tåkete, men den britiske debatten generelt.

May har den siste tida vore under eit enormt press, med høg temperatur i diskusjonane både heime og i Brussel.

(©NPK)