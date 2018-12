Cohen: – Trump visste at hysjpenge-utbetalingar var gale

utenriks

Hysjpengane gjekk til tidlegare Playboy-modell Karen McDougal og pornostjerna Stormy Daniels, som begge hevdar å ha hatt ein affære med Trump.

I eit intervju som blir sendt på ABC News seinare fredag seier Cohen at Trump tok grep «fordi han var veldig bekymra for korleis dei kom til å påverke vinnarsjansane hans i amerikanske presidentvalet».

Trump sjølv har sagt at han aldri bad Cohen å bryte lova, men den no straffedømde advokaten avfeiar dette som rein løgn.

– Sjølvsagt, svarar Cohen på spørsmål om i kva grad Trump var klar over at det var gale å betale for at Daniels og McDougal heldt munn.

– Eg trur ikkje det finst ein einaste person som trur på det, svarar Cohen på spørsmål om i kva grad det stemmer at Trump aldri bad han om å bryte lova.

Vidare understrekar han at ikkje noko vart gjort i Trump Organization utan at det først vart teke opp med Trump sjølv.

– Han bad meg om å ordne desse utbetalingane, han gav meg ordre om å involvere meg i desse tinga, seier Cohen.

– Han veit sanninga. Eg veit sanninga. Andre veit sanninga. Og her er sanninga: USAs befolkning, befolkninga i verda, trur ikkje på det han seier. Mannen fortel ikkje sanninga. Og det er trist at eg må ta ansvar for dei skitne handlingane hans, held 52-åringen fram.

Trump nektar for å ha hatt ein affære med nokon av dei to kvinnene som vart betalt hysjpengar berre veker før det amerikanske presidentvalet.

