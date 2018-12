40 palestinarar arrestert på Vestbreidda

utenriks

– Styrkane har arrestert 40 som er mistenkt for å ha vore involvert i terroraktivitetar, folkeleg terror og valdelege opptøyar retta mot sivile og tryggingsstyrkar, heiter det i ei kunngjering frå den israelske hæren.

37 av dei som er arrestert er ifølgje Israel medlemmer av Hamas, som har teke på seg ansvaret for to tidlegare angrep, men ikkje drapet på dei to israelske soldatane nær busetjinga Ofra torsdag.

Etter angrepet på torsdag sa statsminister Benjamin Netanyahu at han vil godkjenne tusenvis av nye bustader som tidlegare er bygd utan løyve frå israelske styresmakter på den okkuperte Vestbreidda.

Over 700.000 israelske busetjarar bur i nærare 240 busetjingar og såkalla utpostar på han okkuperte Vestbreidda, inkludert Aust-Jerusalem.

Busetjingane er oppretta i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, og FNs tryggingsråd har slått fast at dei er ulovlege.

