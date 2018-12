13 gruvearbeidarar er frykta døde i flaum i India

utenriks

Dei 13 har vore sakna sidan ulykka fann stad onsdag denne veka i delstaten Meghalaya.

Politiet opplyser fredag at det er sett i verk eit omfattande arbeid med å prøve å tømme kolgruva for vatn.

Allereie for fire år sidan vart det innført forbod mot å grave i kolgruva, men det har vore ulovleg og utrygg gruveaktivitet frå både private landeigarar og lokalsamfunnet fleire gonger sidan då.

Ifølgje politiet er det ikkje mogleg for redningsarbeidarar å ta seg inn i kolgruva for å leite etter dei 13 sakna før han er tømd for vatn.

Etterspurnaden etter kol er aukande i kraftsvoltne India. Kolmafia-operasjonar i gruveområde har ført til fleire ulykker.

