Terrorsikta i Sverige blir kopla til internasjonal terrorisme

utenriks

Säpos pressekontakt Sofia Hellqvist seier til nyheitsbyrået TT at det finst koplingar mellom den sikta og internasjonal terrorisme. I tillegg til terrorplanlegging er den arrensterte sikta for grov misferd av våpenlova.

Hellqvist fortel at Säpo ikkje kan gå ut med ytterlegare detaljar på noverande tidspunkt. Säpo ønsker heller ikkje seie noko om tidspunkt eller mål for den mistenkte terrorhandlinga, men skriv på heimesida si at planlegginga av terrorlovbrotet har pågått i lengre tid.

Säpo opplyser vidare at «fleire andre» personar er henta inn til avhøyr i samband med saka, men dei oppgir ikkje kor mange.

Vest-Sverige

Den terrormistenkte vart arrestert torsdag morgon etter at Säpo aksjonerte fleire stader vest i Sverige. Säpo ønsker ikkje å gå ut med nøyaktig kor i Sverige pågripelsen skjedde.

– Vi har sagt fleire plassar i Vest-Sverige, men vil ikkje spesifisere meir enn det, sidan arbeidet er inne i ein intensiv fase med avhøyr som skal haldast og beslag som skal gjennomgåast, seiar Hellqvist.

Leiaren for Sveriges påtalemakt i samband med terrorsaker, Per Lindqvist, opplyser til TT at han på noverande tidspunkt ikkje vil kommentere saka. Han legg likevel til at påtalemakta kjem til å gå ut med ytterlegare informasjon i nær framtid.

Uforandra trusselnivå

Terrortrusselen i Sverige ligg uforandra på «auka nivå», den tredje grada på ein femgraders skala, etter arrestasjonen. Det inneber at svenske tryggingsstyresmakter vurderer det som «mogleg» at eit terrorangrep kan finne stad.

Trusselnivået har vore på grad tre sidan 2010.

