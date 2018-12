utenriks

Detaljar om aksjonen er så langt ikkje kjent, og det er førebels ikkje kjent om han har ein samanheng med angrepet mot julemarknaden tysdag.

Fransk politi har vore i høg beredskap heilt sidan angrepet mot julemarknaden i Strasbourg tysdag, der tre personar vart drepne og 13 såra.

Politiet har no sperra av eit område sør i byen, same område der den mistenkte for angrepet sist skal ha vorte observert, ifølgje AFP.

