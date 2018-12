FN: Semje om våpenkvile i viktig hamneby i Jemen

utenriks

Semja kom under siste dag av dei FN-leidde fredsforhandlingane i Rimbo i Sverige. Både FN-sjef António Guterres og Storbritannias utanriksminister Jeremy Hunt var til stades under forhandlingane på torsdag.

Guterres takkar både Houthi-delegasjonen og den jemenittiske regjeringa etter semja om våpenkvile.

– Dette er eit viktig steg og reell framdrift mot framtidige samtalar om ein endeleg slutt på konflikten, seier Guterres.

Hodeidas skjebne har vore blant dei viktigaste temaa under fredsforhandlingane i Sverige. Om lag 70 prosent av all import til Jemen har tidlegare skjedd via hamna i byen, som ifølgje FN derfor har vore livsnerven for rundt 28 millionar menneske som er avhengige av mat utanfrå.

