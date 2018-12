Pompeo: Saudi-Arabia bør ikkje straffast meir for Khashoggi-drapet

utenriks

– Saudiarane har allereie betalt prisen. Det er folk der som faktisk stod bak drapet og som blir haldne ansvarleg, sa Pompeo i eit intervju onsdag, og viste til amerikanske sanksjonar retta mot 17 saudiarabarar som var involverte i drapet på journalisten Khashoggi inne i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul.

– Det er definitivt USAs hensikt å stille alle som var ansvarleg for dette, til ansvar, sa han til Fox News.

Pompeo meiner det framleis går føre seg innhenting av bevis i saka, og ønsker tilsynelatande ingen diskusjon om i kva grad USA kan rette søkelyset mot kronprins Mohammed bin Salman. Mange reknar med at Salman gav ordre om drapet, eller i det minste var orientert om det.

– Saudi-Arabia avgjer sjølv kven som styrer landet, sa Pompeo.

Pompeo prøvde i intervjuet å dreie temaet over på Iran, som er Saudi-Arabias erkerival.

– Iran brøyter seg gjennom Midtausten, sa Pompeo, og hinta om at USA samarbeider med Saudi-Arabia for å slå tilbake Irans framstøyt. Han la til at president Donald Trump er forplikta til å vareta USAs vern.

