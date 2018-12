utenriks

Ropet, som betyr «Gud er størst» på arabisk, kan tyde på at angrepet hadde eit terrormotiv. Fransk politi har ikkje tidlegare uttalt seg om motivet til gjerningsmannen, ut over å konstatere at dei etterforskar saka som mogleg terror.

Den mistenkte er identifisert som 29 år gamle Cherif Chekatt, ifølgje Reuters. Han har tidlegare vore i søkelyset til politiet for fleire lovbrot, og står oppført på ei liste over personar som kan vere ein trussel mot fransk nasjonal sikkerheit.

