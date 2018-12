USA set Pakistan på svarteliste

utenriks

Utanriksminister Mike Pompeo seier Pakistan blir lagt til lista over «spesielt bekymringsverdige land».

Pakistan har tidlegare vore på USAs liste over land som blir haldne under oppsyn som følgje av manglande religiøs fridom. Nedgraderinga til svartelista betyr at Pakistan no kan bli ramma av amerikanske sanksjonar, sjølv om det er eit tiltak som i praksis ikkje har vorte nytta i slike tilfelle.

Andre land på den oppdaterte svartelista som vart gitt ut tysdag, er Kina, Eritrea, Iran, Myanmar, Nord-Korea, Sudan, Saudi-Arabia, Tadsjikistan og Turkmenistan. Styresmaktene i desse landa blir skulda for systematiske og stadige brot på religionsfridommen.

Usbekistan har tidlegare stått på svartelista, men landa er no fjerna frå siste versjon som Pompeo la fram tysdag, og i staden oppgradert til lista over land som blir haldne under oppsyn. Det same gjeld Russland og Komorane.

