Trump truar med «shutdown» viss Demokratane ikkje går med på murbygging

Tysdag kalla Trump inn Demokratanes leiar i Representanthuset, Nancy Pelosi, og Demokratanes leiar i Senatet, Chuck Schumer, til møte på Det ovale kontor i Det kvite hus for å legge fram kravlista si.

Trump vil mellom anna ha støtte til bygginga av den omstridde grensemuren mot Mexico, og han vil ha slutt på snakket om straffereaksjonar mot Saudi-Arabia for drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Samtalen vart oppheta.

– Det du seier er at du vil ha det som du vil, elles stenger du ned offentlege etatar, sa Schumer. Trump svara at grensesikkerheit er nødvendig og at muren er nødvendig for å vareta sikkerheita.

– Ja, viss vi ikkje får det som vi vil, stenger eg ned offentlege etatar, sa Trump.

Møtet var det første mellom Trump og leiarane for Demokratane etter at Demokratane i mellomvalet i førre månad fekk fleirtal i Representanthuset.

Det nye Huset trer likevel ikkje saman før i januar. Dermed har Republikanarane framleis fleirtalet i begge kammera i Kongressen.

– Nedovergåande spiral

Trump avbraut stadig Schumer og Pelosi og prøvde å få fram ein bodskap om i kva grad finansieringa av muren kan godkjennast i Representanthuset eller Senatet utan stemmer frå Demokratane.

Schumer og Pelosi oppfordra Trump til å finne ei anna løysing.

– Vi bør ikkje stengje ned offentleg sektor som følgje av ein krangel, sa Schumer.

Trump svara med å seie at han «er stolt over å kunne stengje ned offentlege etatar».

– Dette er ein nedovergåande spiral, sa Pelosi.

Presidenten spurde om i kva grad Republikanarane hadde vunne Senatet etter mellomvala i november.

– Når presidenten skryt av at han har vunne North Dakota og Indiana, er han i skikkeleg skvis, svara Schumer med eit smil.

Manglar stemmer

Etter den oppheta meiningsutvekslinga for ope kamera, heldt møtet fram i knapt 30 minutt bak stengde dører. Etterpå uttalte Schumer og Pelosi seg til pressa utanfor Det kvite hus.

– Dette raserianfallet kjem ikkje til å skaffe han muren, sa Schumer.

Pelosi sa Trump ikkje har nok stemmer i Representanthuset til å sikre milliardbeløpet han treng. Schumer sa at Trump «ikkje vil få muren, men ein shutdown» viss presidenten ikkje endrar haldning.

Trump treng minst 5 milliardar dollar til murbygging i neste budsjettpakke. Demokratane har i staden tilbode seg å legge 1,3 milliardar dollar på bordet til bygging av gjerde og andre grensetryggingstiltak.

Trump uttalte tidlegare tysdag at militæret kan byggje muren «viss Demokratane ikkje gir oss stemmene som trengst for å sikre landet vårt».

Frist før jul

Trump har gitt Demokratane frist til 21. desember med å gå med på krava om å løyve beløpet han treng til muren.

Partikollegaene til presidenten har gjort det klart at han sjølv må komme til semje med Demokratane, sidan dei elles ikkje vil greie å mønstre fleirtal for noko budsjettvedtak.

Sist ein amerikanske president stengde det offentlege var i 2013, då i 16 dagar. Dette kosta ifølgje ein analyse frå Standard & Poor den amerikanske staten over 200 milliardar kroner.

