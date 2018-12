Trump truar med «shutdown»

utenriks

Tysdag har Trump kalla inn leiaren for demokratane i Representanthuset, Nancy Pelosi, og leiaren for partiet i Senatet, Chuck Schumer, for å legge fram kravlista si.

Trump vil mellom anna ha støtte til bygginga av den omstridde grensemuren mot Mexico, og han vil ha slutt på snakket om straffereaksjonar mot Saudi-Arabia for drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

– Republikanarane kontrollerer framleis Republikanaranes hus, Senatet og Det kvite hus, og dei har makt til å halde statsapparatet gåande, heiter det i ei felles kunngjering frå Pelosi og Schumer.

– Landet har ikkje råd til ein Trump-shutdown. Presidenten veit godt at forslaget hans om muren ikkje har nok stemmer til å bli vedteke i Representanthuset og Senatet, heiter det vidare.

Trump har gitt demokratane frist til 21. desember til å gå med på krava, som mellom anna inneber ei løyving på over 40 milliardar kroner til grensemuren.

Partikollegaene til presidenten har gjort det klart at han sjølv må komme til semje med demokratane, sidan dei elles ikkje vil greie å mønstre fleirtal for noko budsjettvedtak.

Sist ein amerikanske president stengde det offentlege var i 2013, då i 16 dagar. Dette kosta ifølgje ein analyse frå Standard & Poor den amerikanske staten over 200 milliardar kroner.

