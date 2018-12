NASA har oppdaga smelting i nye delar av Antarktis

utenriks

Det har ei stund vore kjent at isen i Vest-Antarktis er i ferd med å minke. Varmare havvatn tærer på isbrear som stikk ut i havet, og dei smeltar raskare enn før.

Aust-Antarktis utgjer størstedelen av kontinentet på «undersida» av jorda, og her trudde ein tidlegare at isen var stabil. Nokre studiar tyder på at dei enorme ismassane her samla sett veks som følgje av snøen som fell i innlandet.

Nyare forsking tyder derimot på at også isbrear langs kysten av Aust-Antarktis smeltar raskare enn før som følgje av varmare havvatn.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har oppdaga at brear minkar i Vincennes Bay og andre område i nærleiken. I dette området ligg òg den enorme isbreen Totten, der det også er oppdaga auka smelting.

Viss all isen i denne delen av Antarktis hadde smelta bort, ville verdshava auka heile 28 meter, skriv BBC. Eit slikt scenario ville likevel teke svært lang tid.

Endringane i breane langs kysten av Aust-Antarktis er oppdaga ved hjelp av nye datametodar som gjer det lettare å samanlikne millionar av satellittbilde.

