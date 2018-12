Motegigantar vil vere klimanøytrale innan 2050

utenriks

Selskapa har i ei felles pressemelding i samband med FNs klimatoppmøte i Polen kunngjort at dei skal gå saman om å skjerpe ambisjonane på klimafeltet.

I alt 43 klesfabrikkar vil jobbe med å få til ein nettouttelling av klimagassar på null seinast i 2050. Samtidig forpliktar dei seg til å redusere utsleppa med 30 prosent innan 2030.

Moteindustrien er ein av dei industriane i verda som slepp ut enorme mengder CO2 kvart år. Ifølgje tal frå FN står produksjon av klede for om lag ti prosent av dei totala utsleppa i verda.

– Moteindustrien er alltid to skritt føre når det handlar om å definere verdskulturen, så eg er glad for å sjå at han òg fører an når det gjeld klimahandlingar, seier FNs klimasjef Patricia Espinosa, som kallar avtalen «unik».

(©NPK)