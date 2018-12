Merkel avviser reforhandling

utenriks

I etterkant av møtet skal Merkel ifølgje anonyme kjelder ha fortalt partikollegaer frå CDU at ho gav May melding om at det er uaktuelt å opne opp att forhandlingane om brexitavtalen.

Også andre europeiske leiarar har tysdag formidla den same bodskapet. Men EU har opna for å forhandle om tilleggserklæringar for å gjere det klarare korleis avtalen skal tolkast.

May ønsker innrømmingar frå EU om det kontroversielle forslaget i utmeldingsavtalen til reserveløysing for Nord-Irland.

Den britiske statsministeren møtte Merkel etter først å ha besøkt Nederlands statsminister Mark Rutte i Haag.

Frå Berlin reiste ho deretter til Brussel for å diskutere saka vidare med EUs leiarar.

(©NPK)