May krev garantiar for tidsavgrensa «backstop»

– Vi treng sikkerheit for at avtalen berre vil vere mellombels, seier May til britisk presse etter den diplomatiske møtemaratonen på tysdag i Haag, Berlin og Brussel.

Reserveløysinga til brexitavtalen for irskegrensa, ofte omtalt som ein «backstop» for Nord-Irland, er berre meint å tre i kraft som ein siste utveg viss inga anna løysing kjem på plass. Problemet er at reserveløysinga verken har noka tidsavgrensing eller nokon nødutgang som britane kan nytte seg av viss løysinga nokosinne blir i teken i bruk.

– Vi ønsker ikkje at reserveløysinga skal takast i bruk. Men viss ho blir i teken i bruk, treng vi sikkerheit for at det berre vil vere mellombels. Det er desse forsikringane eg no vil prøve å skaffe frå europeiske leiarar dei kommande dagane, seier May.

Den britiske statsministeren starta dagen med eit frukostmøte med Nederlands statsminister Mark Rutte i Haag. Deretter flaug ho til Berlin for å ete lunsj med Tysklands statsminister Angela Merkel, før ho avslutta dagen med møte med EUs leiarar i Brussel.

Onsdag reiser May vidare til Dublin for å møte Irlands statsminister Leo Varadkar.

