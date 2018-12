utenriks

Det stadfestar kontoret til statsministeren tysdag, etter at avstemminga som var planlagt vart utsett på ubestemt tid. Årsaka var at det såg ut til å gå mot eit klart nederlag for den hardt pressa britiske statsministeren.

Parlamentet har tidlegare vedteke at viss ingen avtale er på plass innan 21. januar, vil forsamlinga overta ansvaret for å styre forhandlingane.

