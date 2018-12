Asteroiden Bennu har truleg hatt vatn

utenriks

– Det finst bevis på at det har vore vatn på Bennu tidlegare. Det er gode nyheiter. Det er ei overrasking, seier NASA-forskar Amy Simon.

NASA sende i 2016 romsonden Osiris-Rex til Bennu. 3. desember kom sonden fram, og måndag offentleggjorde NASA dei første undersøkingane sine av asteroiden.

Det finst ikkje vatn på asteroiden no, men førebelse undersøkingar viser at det finst hydrogen- og oksygenmolekyl på overflata til asteroiden, skriv Reuters. Prosjektleiar Dente Lauretta ved University of Arizona seier det ser ut til at Bennu, som har ein diameter på 487 meter, ein gong var ein del av ein større asteroide som truleg hadde vatn på overflata.

Då romsonden kom fram til Bennu, sveva han omkring 19 kilometer over overflata på den vesle himmellekamen. Sidan då har sonden langsamt gått endå nærare. Han skal krinse rundt asteroiden i eit år, før han skal lande og ta prøver av overflata. Deretter skal han etter planen returnere og lande i eit ørkenområde i Utah i USA i 2023.

Forskarane håper at prøvene skal gi informasjon som kan hjelpe i forståinga av banen til asteroidar som kan true jorda. Det er ei frykt blant forskarar at Bennu kan kollidere med jorda i det 22. hundreåret.

