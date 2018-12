Tusk: Inga reforhandling av brexit-avtalen

utenriks

Utsegna frå Tusk kjem få timar etter at den britiske statsministeren Theresa May kunngjorde at avstemminga som Parlamentet skulle ha om skilsmisseavtalen med EU tysdag, er utsett på ubestemt tid.

– Vi vil ikkje reforhandle avtalen, inkludert backstop (avtalen om irskegrensa. red.anm.). Men vi er klare til å diskutere korleis vi kan forenkle Storbritannias ratifisering, skriv Tusk på Twitter.

– Sidan tida går ut, vil vi også diskutere korleis vi førebur oss på eit scenario utan avtale, skriv han vidare.

Torsdag samlast leiarane i EU-landa til eit nytt toppmøte i Brussel.

(©NPK)