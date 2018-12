Skjebnedagar for Theresa May i vente

utenriks

Tysdag er den store skjebnedagen for Storbritannias regjering og Theresa May. Då skal det britiske parlamentet stemme ja eller nei til brexitavtalen som May og EU har forhandla fram. Førebels er det høgst usikkert kvar Parlamentet eigentleg står. Søndag gav brexitkomiteen i Underhuset avtalen knusande kritikk.

Arbeidet for å sikre eit fleirtal for avtalen har gått føre seg lenge, men måndag er siste moglegheit for Parlamentet å debattere avtalen. Debatten blir halden etter at EU-domstolen kjem med ei avgjerd om i kva grad Storbritannia einsidig kan bremse brexit-prosessen.

Yea or nay, May?

Mays team kjempar ein intens kamp om å få eit ja frå dei folkevalde. Eit nei «kan føre til ei alvorleg usikkerheit for landet», sa statsministeren til avisa Daily Mail søndag. Ho antydar òg at motstanden mot avtalen kan leie til eit nyval som kan gjere Labour-leiar Jeremy Corbyn til statsminister.

– Vi kan ikkje ta risikoen ved at Jeremy Corbyn kan få makta, seier May til avisa.

Får May eit nei frå Parlamentet, kan det bety store utfordringar for framtida hennar som statsminister.

Britiske medium har kartlagt minst seks noverande og tidlegare ministrar i regjeringa som er klare til å ta over som regjeringsleiar om May skulle trekke seg dei kommande dagane.

Kaotisk helg

Skjebneveka kjem etter ei helg med «plan B», rivaliserande protestar i London, rykte om at brexit-avstemminga blir utsett og knusande kritikk frå brexitkomiteen i Underhuset.

Det starta laurdag med at arbeids- og pensjonsminister Amber Rudd opna for ei ny folkerøysting eller ei såkalla norsk løysing om May ikkje får gjennomslag i Parlamentet tysdag.

Søndag følgde kaoset med at brexitkomiteen kalla avtalen er «eit enormt steg ut i det ukjende». Den tverrpolitiske parlamentskomiteen for EU-utmeldinga seier i den samrøystes utsegna si at avtalen ikkje «er klar nok for næringslivet og det britiske folket, eller gir det britiske folket den trygda dei treng om handelssambanda til EU om fem eller ti år».

Same dag avviste den britiske regjeringa rykta om at avstemminga på tysdag kan bli utsett.

(©NPK)