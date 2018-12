Milits blokkerer Equinor-oljefelt i Libya

utenriks

Militssoldatane tok kontroll over Sharara-feltet søndag, opplyser Libyan National Oil Corporation (NOC). Feltet har hatt ein produksjon på 315.000 fat olje om dagen, rundt ein tredel av Libyas samla produksjon.

Akakus Oil Operations er operatør på Sharara-feltet, som er eigd av NOC og eit konsortium med spanske Repsol, franske Total, austerrikske OMV og norske Equinor.

Nedstenginga av Sharara-feltet kan òg ramme produksjonen frå fleire nabofelt, blant dei al-Feel, som er avhengige av feltet for elektrisitetsproduksjon.

Det store al-Zawiya-raffineriet blir òg ramma, sidan det er avhengig av olje frå Sharara for å kunne produsere drivstoff for den libyske marknaden.

Det er ikkje kjent kva for ein milits som har teke kontroll over oljefeltet, eller kva krav den eventuelt stiller for å trekke seg tilbake.

Libya har vore prega av kaos og anarki sidan opprørarar med luftstøtte frå Noreg og andre NATO-land i 2011 styrta Muammar Gaddafis regime.

Landet har i dag rivaliserande regjeringar og nasjonalforsamlingar og eit utal militsgrupper kjempar om makt og territorium.

(©NPK)