May avlyser avstemminga om brexit

Det blir inga brexitavstemming i Underhuset tysdag kveld. Det er klart etter at den britiske statsministeren måndag avgjorde å stoppe det historiske oppgjeret om skilsmisseavtalen ho har forhandla fram med EU.

I staden vil May gå tilbake til EU med saka, i håp om å sikre nye innrømmingar som kan gjere avtalen meir akseptabel for britiske folkevalde.

– Eg vil no gjere alt eg kan for å skaffe oss nye forsikringar, sa statsministeren då ho orienterte Underhuset om avgjerda måndag ettermiddag.

Sterkare rolle for Underhuset

May forklarte utsettinga med den massive motstanden i Underhuset mot forslaget avtalen hadde til reserveløysing for irskegrensa.

Ifølgje henne ville avtalen ha vorte stemt ned med «god margin» dersom avstemminga hadde vorte gjennomført som planlagt.

Men May er overtydd om at skilsmisseavtalen framleis kan få fleirtal – viss EU berre går med på å gi britiske politikarar forsikringane dei treng.

Håpet hennar er at EU skal gå med på å gi Underhuset ei sterkare rolle ved ei aktivering av den kontroversielle reserveløysinga, både for å sikre at løysinga har demokratisk legitimitet viss ho nokosinne trer i kraft, og for å sikre at ho blir avgrensa i tid.

May fortel at ho diskuterte saka med fleire europeiske leiarar allereie i helga, og at ho no vil halde fram konsultasjonane fram mot EUs toppmøte i Brussel førstkommande torsdag.

Iltre reaksjonar

Statsministeren vart pepra med sinte tilrop då ho orienterte Underhuset om avgjerda.

Labours partileiar Jeremy Corbyn meiner landet er i ein ekstremt alvorleg situasjon.

– Regjeringa har mista kontrollen over utviklinga og er i komplett kaos, sa han.

– Dette er ein dårleg avtale for Storbritannia, ein dårleg avtale for økonomien vår og ein dårleg avtale for demokratiet vårt. Landet fortener betre, fortsette Corbyn, som tok opp att kravet sitt om at May må tre til side viss ho ikkje klarer å levere.

