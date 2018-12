Kraftig auke i granatangrep i Sverige

utenriks

Talet er høgt samanlikna med andre europeiske land.

– Det er ekstremt i eit land som ikkje er i krig, seier Gunnar Appelgren, ekspert på gjengkriminalitet i det svenske politiet.

I 2011 vart det registrert to sprengingar av handgranatar. I 2016 var talet 39, og litt over halvparten av hendingane fann stad i Stockholm. Dei siste to åra har tala gått noko ned samanlikna med rekordåret 2016, men er framleis høgt.

Sett under eitt var det 116 granateksplosjonar i Sverige i perioden frå 2011 til 2018. 46 av desse fann stad i Stockholm, 27 i Malmö og 13 i Göteborg. Tala er henta inn av forskarar ved Institutt för framtidsstudium og Malmö universitet.

(©NPK)