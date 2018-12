EU-kommisjonen vil ikkje reforhandle brexit

utenriks

– Denne avtalen er den beste og einaste som er mogleg. Vi vil ikkje reforhandle. Posisjonen vår har ikkje endra seg, og utgangspunktet vårt er framleis at Storbritannia går ut av EU den 29. mars 2019, seier EU-kommisjonens talskvinne Mina Andreva.

Utsegna kjem etter at EU-domstolen måndag konkluderte med at britane einsidig kan avlyse utmeldinga dersom dei ønsker det. Samtidig går diskusjonen høgt om kva EU og Storbritannia skal gjere viss avtalen som no ligg på bordet, blir forkasta av Parlamentet i London.

Ei avstemming er planlagd tysdag, men heng no i ein tynn tråd på grunn av massiv motstand mot avtalen blant dei folkevalde.

(©NPK)