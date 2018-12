Russland vil ikkje lauslate fengsla ukrainske sjømenn

utenriks

Russland meiner sjømennene har vore delaktige i å krenkje russiske maritime grenser og internasjonalt løyve.

Trass i at fleire land har kravd at sjømennene blir lauslatne, har ein russisk domstol beordra å halde dei varetektsfengsla i landet i to månader. Dei er no i Moskva. Ifølgje domstolen risikerer mennene opp til seks år i fengsel for ulovleg kryssing av Russlands grenser.

Utanriksminister Sergei Lavrov i Russland sa etter eit møte med Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i Milano fredag, at det kan vere ulike moglegheiter for sjømennene, men først etter at etterforskinga og rettssaka er over.

Ukrainas president Petro Porosjenko har sagt at sjømennene er «krigsfangar» og bør bli lauslatne med det same.

Konflikten mellom Russland og Ukraina eskalerte kraftig i slutten av november då Russland opna eld mot tre ukrainske fartøy ved Kertsjsundet og tok både fartøya og mannskapet i arrest.

