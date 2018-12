Faren over etter bombetrussel mot CNN

utenriks

Trusselen vart ringt inn rundt klokka 22.30 lokal tid torsdag kveld, og kanalen opplyser at alarmen som varslar evakuering, vart aktivert. Bygninga ved Columbus Circle på Manhattan vart delvis evakuert som følgje av trusselen.

Brian Stelter frå CNN skreiv på Twitter at dei vart avbrotne midt i ei direktesending, og at kanalen gjekk over til å sende førehandsinnspelte program som følgje av at kontora er evakuert.

Politiet fann ingen eksplosiv, og rundt midnatt kunne kanalen melde at dei hadde fått klarsignal til å gå tilbake til kontora sine.

I oktober vart også delar av bygninga evakuert etter at ei pakke med ei røyrbombe vart levert til selskapet.

