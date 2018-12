Wall Street fell kraftig i frykt for Opec og handelssamtalar

utenriks

New York Stock Exchange (NYSE) fall raskt etter at han opna torsdag. Fallet sende aksjeindeksen Dow Jones ned to prosent. Den breiare Standard & Poor's-indeksen gjekk òg ned to prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq fall 1,9 prosent.

Det er spesielt to store hendingar under utvikling i verda som skremmer investorane på Wall Street. Det eine er Opec-samtalane om i kva grad medlemslanda skal gjennomføre fleire produksjonskutt. Samtalane har ført til fall i oljeprisane. Det andre er handelssamtalane mellom USA og Kina. Samtalane skal ha vorte meir anstrengde etter at det vart kjent at ein kinesisk teknologidirektør vart arrestert i Kina.

Eit tydeleg teikn på at meklarane er usikre på stabiliteten i marknadene, er at dei investerer stort i obligasjonar.

Òg i Noreg fall børsen kraftig, og hovudindeksen var ned 3,7 prosent då Oslo Børs stengde torsdag. Det var den verste børsdagen i Oslo sidan 8. februar 2016, ifølgje E24.

(©NPK)