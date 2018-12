Partane i Jemen har vorte einige om fangeutveksling

utenriks

Fredssamtalane for det krigsherja landet opna torsdag i Sverige, og partane har så langt komme med utspel om krava sine og forhandlingsposisjonar. Fangeutvekslinga er det første positive teiknet frå Stockholm.

Griffiths omtalte samtalane som ei kritisk viktig moglegheit og ein «milepæl».

Jemens internasjonalt anerkjente regjering, som vart jaga i eksil i 2015, krev at Houthi-opprørarane trekkjer seg ut av den strategisk viktige hamnebyen Hodeida.

– Kupp-militsen må trekkje seg heilt bort frå vestkysten og overlate området til den legitime regjeringa, tvitrar Jemens utanriksminister Khaled al-Yamani.

Houthi-opprørarane truar på si side med å stengje flyplassen i hovudstaden Sana for FN-fly, dersom fredsforhandlingane i Sverige ikkje resulterer i at han blir heilt opna igjen.

Saudi-Arabia gjekk til krig mot houthiane i mars 2015 og har innført full blokade av landet, i eit forsøk på å få president Abd-Rabbu Mansour Hadi og regjeringa hans tilbake.

– Dersom flyplassen i Jemens hovudstad ikkje blir opna igjen for det jemenittiske folk, vil eg be vårt politiske råd og regjeringa i Sana om å stengje flyplassen for alle fly, tvitrar opprørsleiaren Mohammed Ali al-Huthi.

(©NPK)