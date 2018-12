Kinesisk forskar borte etter påstandar om genredigering av menneske

utenriks

Den kontroversielle genredigeringa vart omtalt på ein biomedisinsk konferanse, der He forklarte at han hadde klart å endre arvestoffet til to tvillingjenter med ein hivpositiv far for å hindre at dei vart smitta av viruset.

Genforskarar frå heile verda har fordømt den etiske sida av eksperimentet, og universitet og styresmakter har varsla gransking. Det kinesiske vitskapsdepartementet rykte ut og tok sterkt avstand frå forsøket til He.

Torsdag melder ABC News, med tilvising til Hongkong-avisa Apple Daily, at forskaren ikkje er sett offentleg sidan konferansen. Det har ført til spekulasjonar om at han har vorte arrestert.

Avisa skriv at He vart eskortert tilbake til Shenzen av Chen Shiyi, som er president for teknologiuniversitetet i byen. Shenzen sør i Kina er kjent for teknologi- og forskingsmiljøet sitt.

Ikkje stadfesta meldingar går ut på at He blir halde i husarrest på universitetsområdet. Ei talskvinne seier til ABC News at skulen for tida ikkje vil svare på spørsmål om He Jiankui.

– Når det kjem ny informasjon, vil vi orientere publikum via den offisielle nettsida vår eller WeChat, seier ho, og viser til ei netteneste som er mykje brukt i Kina.

Det finst inga uavhengig verifisering av det som He hevdar å ha gjort. Sju par med hivpositiv far og hivnegativ mor skal ha delteke frivillig i dei kliniske studiane til He. Éi kvinne vart gravid. Han sa at para vart informert om risikoen.

(©NPK)