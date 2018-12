Russland avviser skuldingar om brot på INF-avtalen

utenriks

– Grunnlause skuldingar blir endå ein gong tekne opp att, sa talskvinne for det russiske utanriksdepartementet Maria Zakharova onsdag.

Utsegna var svar på at USAs utanriksminister Mike Pompeo dagen før skulda Russland for å ha brote avtalen som USA og Sovjetunionen inngjekk i 1987. Avtalen forbyr alle landbaserte rakettar av mellomdistansetypen.

USA og Nato slo tysdag fast at Russland har brote avtalen ved å utplassere ein ny type rakettar kalla SSC-8. Rakettane går i Russland under nemninga 9M729, og blir beskrivne som billege å byggje og lette å gøyme vekk. Samtidig kan dei ifølgje Nato bere atomstridshovud og utslette europeiske byar på kort varsel.

Russland har fleire gonger avvist dei amerikanske påstandane og insistert på at SSC-8-rakettane ikkje utgjer brot på avtalen.

INF-avtalen forbyr landbaserte rakettar med ei rekkjevidd frå 500 til 5.500 kilometer. Russland nekta lenge for eksistensen av SSC-8-rakettane. No innrømmer Russland at rakettane finst, men hevdar dei har ei rekkjevidd like under den rekkjevidda som blir forbode av INF.

Etter NATOs utanriksministermøte i Brussel tysdag fekk Russland frist på 60 dagar til å slå retrett i konflikten om dei nye rakettane.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har sagt at Nato må svara Russland viss INF-avtalen bryt saman, utan å gå i detalj om kva svar det kan dreie seg om.

(©NPK)