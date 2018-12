Kina varslar streng straff for brot på opphavsretten

utenriks

Den nasjonale utviklings- og reformkommisjonen i Kina lanserte tysdag, i samråd med 37 statlege etatar, ein felles tiltaksplan for å verne om såkalla immaterialrett i landet. Dette omfattar mellom anna patent, opphavsrett, åndsverk og varemerke.

Planen inneber strenge straffer og reaksjonar dersom det skjer brot, og vil bli registrert i kreditthistorikken til bedriftene eller einskildpersonane som bryt reglene. Ifølgje det offisielle nyheitsbyrået Xinhua er avgjerda eit signal om at Kina verdset entreprenørskap og innovasjon som drivarar for utvikling.

Det kinesiske tiltaket kjem berre få dagar etter at USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping sat i ein over to timar lang arbeidsmiddag. Under middagen diskuterte dei to statsleiarane korleis dei to landa kan dempe handelskrigen og kom til semje om ei 90 dagar lang «våpenkvile» med rom for forhandlingar.

Tysdag tvitra president Donald Trump at om det er mogleg å byggje ein avtale som inkluderer alle elementa som er nødvendig, så vil han signere han. Samtidig konstaterte han at forhandlingane allereie var i gang.

I kjølvatnet av våpenkvila skal dei to landa ifølgje Det kvite hus ha vorte samde om å forhandle om strukturelle endringar for å verne nettopp immaterialretten i Kina.

Meldinga om «våpenkvila» førte først til børsoppgang, men tysdag hadde tvilen byrja å spreie seg og fleire sentrale indeksar fall.

(©NPK)