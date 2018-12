Israelsk militæraksjon ved Libanon

utenriks

Talsmannen til hæren, Jonathan Conricus, seier «angrepstunnelane» som er avdekte, enno ikkje er i drift. Han ville tysdag morgon ikkje oppgi kor mange tunnelar som er oppdaga, eller korleis dei skal blokkerast.

Ifølgje Conricus skal alle militæroperasjonar finne stad på israelsk territorium. Aksjonen er venta å auke spenningane med den libanesiske Hizbollah-militsen, som Israel utkjempa ein blodig krig med i 2006.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu drog på eit overraskande besøk til Brussel måndag kveld for å møte USAs utanriksminister Mike Pompeo, som er i Belgia for å delta på NATOs utanriksministermøte. Netanyahu sa på førehand at dei skulle diskutere felles tiltak for å stanse «aggresjonen frå Iran og deira «allierte i nord» – ein referanse til Hizbollah og Syria.

Netanyahu hadde med seg sjefen for etterretningsorganet Mossad, leiaren for Israels nasjonale tryggingsråd og den militære sekretæren sin.

(©NPK)