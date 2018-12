Chanel kvittar seg med krokodille- og slangeskinn

utenriks

– Chanel skal ikkje lenger bruke eksotiske skinn i framtidige produkt, seier motesjef i selskapet, Bruno Pavlovsky.

Han legg til at det blir stadig meir vanskeleg å skaffe denne typen skinn av høg kvalitet og samtidig oppfylle etiske standardar.

Chanel har vore kjent for handvesker, kåper og skor laga av skinn frå slangar, krokodiller og piggrokke.

Tysdag fjerna motehuset oversikta si over vesker laga av pytonslangeskinn frå nettstaden sin.

– Det har vi gjort på heilt fritt grunnlag, seier Chanels veterandesignar Karl Lagerfeld, som meiner tida no er inne. Han legg til at han knapt nokon gong bruker pels lenger og at han ikkje kan hugse siste gong Chanel viste fram pelsprodukt på catwalken.

Dyrevernsgrupper ønsker Chanels endring velkommen. People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) håpar andre luksusmerke følgjer Chanels eksempel.

– Det er ikkje noko trendy ved å bruke stolne skinn frå lidande dyr til klede eller andre produkt. Det er på høg tid at alle selskap, som Louis Vuitton, følgjer Chanels eksempel og tek i bruk innovative materialar for å redde mengder av dyr frå eit miserabelt tilvære og ein valdeleg, smertefull død, heiter det i PETAs utsegn.

Gucci, Armani, Versace og John Galliano har frå før slutta å bruke pels.

